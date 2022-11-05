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Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu?

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Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu'nun 44'üncünüsü 6 Kasım Pazar günü başlayacak. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama ile bazı yolların trafiğe kapanacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar, 6 Kasım Pazar gününde metrobüsün çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu? Detayları haberimizde...

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6 Kasım Pazar günü 44'üncüsü düzenlenecek İstanbul Maratonu kapsamında İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru ile trafiğe kapanacak yollar açıklandı. Peki, Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu? İşte detaylar...

YARIN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

44. İstanbul Maratonu'nun Pazar günü düzenlemesi nedeniyle 06.00 – 12.30 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplu taşıma hizmeti verilmeyecek. Metrobüsler, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacak.

6 KASIM PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI?

  • Ragıp Gümüşpala Caddesi
  • Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.)
  • Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
  • Ankara Caddesi,
  • Arabalı Vapur girişler
  • Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu
  • Alayköşkü Caddesi
  • Ayasofya Meydan
  • Alemdar Caddesi
  • At Meydanı Caddesi
  • Divanyolu Caddesi
  • Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
  • Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
  • Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak)
  • Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
  • Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak
  • Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"
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