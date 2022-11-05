Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu'nun 44'üncünüsü 6 Kasım Pazar günü başlayacak. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama ile bazı yolların trafiğe kapanacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar, 6 Kasım Pazar gününde metrobüsün çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu? Detayları haberimizde...
6 Kasım Pazar günü 44'üncüsü düzenlenecek İstanbul Maratonu kapsamında İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru ile trafiğe kapanacak yollar açıklandı. Peki, Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu? İşte detaylar...
YARIN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?
44. İstanbul Maratonu'nun Pazar günü düzenlemesi nedeniyle 06.00 – 12.30 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplu taşıma hizmeti verilmeyecek. Metrobüsler, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacak.
6 KASIM PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI?
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.)
- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
- Ankara Caddesi,
- Arabalı Vapur girişler
- Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu
- Alayköşkü Caddesi
- Ayasofya Meydan
- Alemdar Caddesi
- At Meydanı Caddesi
- Divanyolu Caddesi
- Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
- Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak)
- Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
- Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak
- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"