Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu'nun 44'üncünüsü 6 Kasım Pazar günü başlayacak. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama ile bazı yolların trafiğe kapanacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar, 6 Kasım Pazar gününde metrobüsün çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, Yarın metrobüs çalışıyor mu? 6 Kasım Pazar metrobüs çalışıyor mu? Detayları haberimizde...