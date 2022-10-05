Yarın metro ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İstanbul'da metro ücretsiz mi merak ediyor. 6 Ekim gününde metro kullanacak vatandaşlar Yarın metro ücretsiz mi? 6 Ekim metro ücretsiz mi? Metro bedava mı? Merak etti.

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Metro ücretsiz mi? Yarın metro ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İstanbul'da metro ücretsiz mi merak ediyor. 6 Ekim gününde metro kullanacak vatandaşlar Yarın metroücretsiz mi? 6 Ekim metro ücretsiz mi? Metro bedava mı? Merak etti. İşte detaylar...

METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulamasından yararlanmak için İstanbulkart'ın turnikelerde ve validatörlerde okutulması yeterlidir.

*Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.