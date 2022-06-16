Karneler saat kaçta verilecek? 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Dönem sonu karneleri için bu eğitiminde son kez okula gidecek olan öğrenciler Yarın karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? Karneler saat kaçta verilecek? Cuma günü karneler saat kaçta verilecek? merak ediyor. İşte detaylar...

YARIN KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

MEB takvimine göre; ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında oldu. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Karnelerin dağıtım saati ile ilgili henüz bir açıklama bulunmamakla birlikte, okul yönetimlerinin vereceği karara göre karne dağıtım saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

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