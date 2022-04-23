Yarın kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve iş yeri tatil olarak bayramı geçirecek. Kargo siparişi bekleyen vatandaşlar 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu merak ediyor. Peki, Yarın kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan'da (CUMARTESİ) kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

YARIN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda bazı kargo şirketleri faaliyetlerine devam edecek. Konu ile ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama geldi. İnstagram hesabından yaptıkları açıklama şu şekilde:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda siz değerli müşterilerimize aralıksız hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Sahadaki tüm birimlerimiz 09:00-17:00 saatleri arasında görevinin başında olacak. Çağrı merkezimiz ise 08:00-20:00 saatleri arasında sizlere hizmet vermeye devam edecektir."

23 Nisan'da bir diğer çalışacak olan kargo şirketi ise Mng Kargo. 23 Nisan'da bütün birimleriyle MNG Kargo hizmet vermeye devam edecek.

Sürat Kargo 23 Nisan'da çalışıp çalışmama durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tüm şubelerimiz 09:00/ 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir."

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