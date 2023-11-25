Yarın kar yağacak mı? Sorusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların ardından araştırma konusu oluyor ve vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yarın kar yağacak mı? Yarın nerede kar yağacak, saat kaçta başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, hafta sonu sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini, özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görüleceğini bildirdi. Yarın kar yağacak mı? Sorusu da bu kapsamda en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, Yarın kar yağacak mı? Yarın nerede kar yağacak, saat kaçta başlayacak?

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Hafta sonu soğuyan hava İstanbul'da bazı noktalarda yağışın kar şeklinde gerçekleşmesine neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı kısa süreliğine yağdı ve ardından sağanağa dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni tahmin raporuna göre İstanbul'u karlı günler bekliyor.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbulluları heyecanlandıran bir haber geldi. Meteoroloji'nin yayımladığı son tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı görülecek. Pazar gününe kadar ise megakentte yağış etkili olacak.

Yüksel Yağan, 26 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini vurgulayarak, "Pazar günü geniş bir alanda sıcaklıkların 8 ile 10 derece düşmesiyle kar yağışları göreceğiz. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu bölgelerimizde kar yağışlarını göreceğiz. Özellikle kuvvetli rüzgar açısından pazar günü risk taşıyor. Hem güneyli, lodos yönünden hem de kuzeyli rüzgarlar 70-90 kilometre/saat şiddetinde fırtınalara sebep olacak. Denizlerimizde de daha yüksek rüzgarların görülmesi olası. Daha sonra bu sistem pazartesi günü kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu doğuya doğru terk edecek." ifadelerini kullandı.