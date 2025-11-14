Haberler

Yarın kar yağacak mı, Cumartesi - Pazar hafta sonu kar yağışlı mı?

Yarın kar yağacak mı, Cumartesi - Pazar hafta sonu kar yağışlı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın birçok ilde şiddetli sağanak yağışların etkili olacağını, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışının görülebileceğini duyurdu. Bu nedenle vatandaşların, ani sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Peki, yarın kar yağışı bekleniyor mu? Hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri için kar yağışı öngörülüyor mu? Hava durumu raporlarında, özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimalinin devam ettiği belirtilirken, yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceğine dikkat çekiliyor.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın birçok ilde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde yağışların zaman zaman şiddetleneceği belirtildi.

Yarın kar yağacak mı, Cumartesi - Pazar hafta sonu kar yağışlı mı?

GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK, YÜKSEKLERDE KAR BEKLENİYOR

Van'ın güneyi ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Bu bölgelerde 1700–1800 metre üzerindeki alanlarda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği ifade edildi.

Yarın kar yağacak mı, Cumartesi - Pazar hafta sonu kar yağışlı mı?

ADIYAMAN VE ÇEVRE İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu illerin yüksek rakımlı bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalinin arttığı bildirildi.

Yarın kar yağacak mı, Cumartesi - Pazar hafta sonu kar yağışlı mı?

DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Bugün akşam saatleriyle birlikte Malatya'da yağışların etkisini artırması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinden itibaren ise Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Yarın kar yağacak mı, Cumartesi - Pazar hafta sonu kar yağışlı mı?

Bu bölgelerde 1600 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yarın kar yağacak mı, Cumartesi - Pazar hafta sonu kar yağışlı mı?

VATANDAŞLARA UYARI: SEL VE BUZLANMAYA DİKKAT

Bakanlık, yoğun yağış alacak bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.