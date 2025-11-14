Yarın kar yağacak mı, Cumartesi - Pazar hafta sonu kar yağışlı mı?

Peki, yarın kar yağışı bekleniyor mu? Hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri için kar yağışı öngörülüyor mu? Hava durumu raporlarında, özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimalinin devam ettiği belirtilirken, yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceğine dikkat çekiliyor.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın birçok ilde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde yağışların zaman zaman şiddetleneceği belirtildi.

GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK, YÜKSEKLERDE KAR BEKLENİYOR

Van'ın güneyi ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Bu bölgelerde 1700–1800 metre üzerindeki alanlarda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği ifade edildi.

ADIYAMAN VE ÇEVRE İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu illerin yüksek rakımlı bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalinin arttığı bildirildi.

DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Bugün akşam saatleriyle birlikte Malatya'da yağışların etkisini artırması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinden itibaren ise Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde 1600 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI: SEL VE BUZLANMAYA DİKKAT

Bakanlık, yoğun yağış alacak bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.