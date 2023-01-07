Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7-13 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporu paylaşıldı. Raporda 3 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, Yarın kar yağacak mı? Bu hafta kar yağışı var mı? Hava durumu kar yağışı! İşte, kar nerelere yağıyor? Hangi bölgeler kar yağışlı?

Yarın kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7-13 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporu paylaşıldı. Raporda 3 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, Yarın kar yağacak mı? Bu hafta kar yağışı var mı? Hava durumu kar yağışı! İşte, kar nerelere yağıyor? Hangi bölgeler kar yağışlı? Hava durumu kar yağışı raporu haberimizde...

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7-13 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, yarından itibaren Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimi aşması beklenirken, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarından itibaren etkisini gösterecek karın, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu beyaza bürümesi öngörülüyor. Kara yağışı hafta sonu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde, çarşamba gününden itibaren ise İç Anadolu'da etkili olacak.

NE KADAR KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan uyarıda, 07.01.2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiği belirtildi.

BUZLANMA VE DON OLACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.