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Bugün kar yağacak mı?

Bugün kar yağacak mı?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarılar sonrası megakent İstanbul dün adeta kaosu yaşadı. Dalgaların metrelerce yükselmesi sonrası su baskınları yaşanırken, lodosun etkisiyle uçaklar saatlerce havada tur attı, bazı uçaklar pistleri pas geçti. Peki, bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da dün etkili olan lodos ve sağanak yağış Megakent'te büyük bir kaosa neden oldu. Bugün itibarıyla hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşerken İstanbul Valiliği, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın 10 derece birden azalacağını ve yer yer hafif kar yağışı beklendiğine yönelik uyarı yaptı. Peki, Bugün kar yağacak mı?

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da dün etkili olan lodos ve sağanak yağış Megakent'te büyük bir kaosa neden oldu. Bugün itibarıyla hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşerken İstanbul Valiliği, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın 10 derece birden azalacağını ve yer yer hafif kar yağışı beklendiğine yönelik uyarı yaptı.

Lodos ve sağanak yağışların etkisinin akşam saatlerinde dinmesiyle İstanbullular rahat bir nefes alırken, valilikten yeni bir uyarı daha geldi.

Yarın kar yağacak mı?

"SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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