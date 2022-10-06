Yarın kandil mi? Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak sayılan Mevlid Kandili İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. Peki, Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 7 Ekim ne kandili? İşte detaylar...

İslam aleminin mübarek gün olarak saydığı, Hz. Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili'nde dualar edilir, namazlar kılınır. Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2022 Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 7 Ekim ne kandili? Detaylar haberimizde...

YARIN KANDİL Mİ?

İslam aleminin ibadet ederek geçirdiği Mevlid Kandili bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür.

7 EKİM NE KANDİLİ?

Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak sayılan Mevlid Kandili İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Mevlid Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür.