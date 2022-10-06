Yarın kandil mi? Sorusu, gün içerisinde birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok Müslüman için büyük öneme sahip olan kandil günleri, Diyanet tarafından yayınlanan takvim ile belirlenmektedir. 7 Ekim tarihinin yaklaşması sebebi ile insanlar Yarın kandil mi? Ve Yarın kandil var mı, hangi kandil var? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, Yarın kandil mi? Yarın kandil var mı, hangi kandil var? 7 Ekim ne kandili?

Yarın kandil mi? Yarın kandil var mı, hangi kandil var? Soruları, 7 Ekim tarihinin yaklaşması ile birçok Müslüman tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yılın son kandili olarak beklenmekte olan kandil yarın mı? Ve Yarın kandil var mı, hangi kandil var? Soruları, konuya dair araştırılan diğer sorular arasında yer alıyor. Peki, Yarın kandil mi? Yarın kandil var mı, hangi kandil var? 7 Ekim ne kandili?

YARIN KANDİL Mİ?

7 Ekim Cuma günü olarak belirtilen Mevlid kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelmektedir. Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor. İslam aleminin ibadet ederek geçirdiği Mevlid Kandili bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili tarihi 7 Ekim.