Regaip Kandili, İslam dünyası için önemli bir dini gün olan ve manevi atmosferi ile bilinen bir kandildir. 2025 yılında Regaip Kandili'nin ne zaman ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Yarın kandil mi? Regaip Kandili 2025 ne zaman, hangi gün?

YARIN KANDİL Mİ?

2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 2 Ocak 2025 Perşembe gününü 3 Ocak 2025 Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

REGAİP KANDİLİ 2025 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Regaip Kandili, İslam âleminde mübarek kabul edilen gecelerden biridir ve üç ayların habercisi olarak bilinir. Bu özel gece, Allah'ın rahmet ve bağışlarının bolca ihsan edildiğine inanılan bir zaman dilimidir. Müslümanlar, Regaip Kandili'nde ibadet ederek manevi huzur arayışına girerler.

2025 yılında idrak edilecek diğer kandil tarihleri ise şu şekildedir:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.