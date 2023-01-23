Yarın kandil mi? Kandil gecesi ne zaman, hangi gün? Regaip kandili yarın mı?

Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. 2022 yılı içerisinde de her bir mübarek günün farklı bir tarihi belirlenmiştir. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Yarın kandil mi? Kandil gecesi ne zaman, hangi gün? Regaip kandili yarın mı? yer alıyor. Peki, Yarın kandil mi? Regaip kandili yarın mı?