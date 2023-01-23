Yarın kandil mi? Kandil gecesi ne zaman, hangi gün? Regaip kandili yarın mı?
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Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. 2022 yılı içerisinde de her bir mübarek günün farklı bir tarihi belirlenmiştir. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Yarın kandil mi? Kandil gecesi ne zaman, hangi gün? Regaip kandili yarın mı? yer alıyor. Peki, Yarın kandil mi? Regaip kandili yarın mı?
24 Ocak Pazartesi günü, kandil günü değildir. 23 Ocak günü ise Recep ayının ilk günü ve üç ayların ilk günü olma özelliğini taşımaktadır. Üç ayların 23 Ocak Pazartesi günü başlamasının ardından Regaib kandili ise 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecektir.
23 Ocak-2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak-2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat-2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart-2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart-2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan-2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan-2023 Perşembe Arefe
21 Nisan-2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan -2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan -2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran-2023 Salı Arefe
28 Haziran -2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran -2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran -2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz -2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz-2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz -2023 Cuma Aşure Günü