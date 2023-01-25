Yarın kandil mi? Kandil bugün mü yarın mı? 26 Ocak hangi kandil, Regaip kandili mi? Regaip kandili Perşembe mi Cuma mı?

Recep ayında bulunduğumuz mübarek günlerimizde "Yarın kandil mi, kandil ne zaman?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, Yarın kandil mi? Kandil bugün mü yarın mı? 26 Ocak hangi kandil, Regaip kandili mi? Regaip kandili Perşembe mi Cuma mı? Yarın ne kandili var? Regaip kandili hangi gün, yarın mı, öbür gün mü? İşte detaylar...