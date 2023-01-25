Yarın kandil mi? Kandil bugün mü yarın mı? 26 Ocak hangi kandil, Regaip kandili mi? Regaip kandili Perşembe mi Cuma mı?
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Recep ayında bulunduğumuz mübarek günlerimizde "Yarın kandil mi, kandil ne zaman?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, Yarın kandil mi? Kandil bugün mü yarın mı? 26 Ocak hangi kandil, Regaip kandili mi? Regaip kandili Perşembe mi Cuma mı? Yarın ne kandili var? Regaip kandili hangi gün, yarın mı, öbür gün mü? İşte detaylar...
2023 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Yarın kandil mi? Kandil bugün mü yarın mı? 26 Ocak hangi kandil, Regaip kandili mi? Regaip kandili Perşembe mi Cuma mı?
Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gecedir.
2023 Regaip kandili gecesi : 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gece.
2023 Regaip kandili günü : 27 Ocak Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.
2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023
- Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023
- Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023
- Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023
- Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023
Yarın 26 Ocak 2023 Perşembe 3 ayların ilk kandili yani Regaip kandilidir. Yarın 26 Ocak perşembe günü akşam namazı ile birlikte Regaip kandilini idrak edeceğiz. Regaip kandil gecesi yarın akşam namazı ile başlayacaktır.
Regaip kandili bugün değil yarındır. 2023'ün ilk kandili Regaip kandili yarın 26 Ocak Perşembe akşam namazı ile başlayacaktır.