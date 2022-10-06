Kandil günleri İslam alemi tarafından büyük bir öneme sahip. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Peki, Yarın kandil mi, hangi kandil var? Yarın ne kandili? 2022 Mevlid Kandili ne zaman?

Yarın kandil olup olmadığı merak ediliyor. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ekim ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Yarın kandil mi, hangi kandil var? Yarın ne kandili? 2022 Mevlid Kandili ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

YARIN KANDİL Mİ, HANGİ KANDİL VAR?

2022 yılının son kandili olarak Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid Kandili yarına denk geliyor. Bu nedenle Mevlid Kandili tüm Müslümanlar tarafından yarın eda edilecek.

2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Her yıl Rebiülevvel ayının 11'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili'nin bu yıl ne zamana denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlellah" demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur'an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.