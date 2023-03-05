Kandil günleri Müslümanlar tarafından büyük önem taşıması nedeniyle Yarın kandil mi? Sorusu gündemde yer alıyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Yarın kandil mi? 6 Mart Pazartesi kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Yarın kandil mi? Merak ediliyor. 6 Mart tarihinin yaklaşması nedeniyle 6 Mart Pazartesi kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri! Sorusu gündemde yer alıyor. Bu yazımızda merak edenler için Yarın kandil mi? sorusunu yanıtladık. Peki, Yarın kandil mi? 6 Mart Pazartesi kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri!

YARIN KANDİL Mİ?

En yakın tarihli kandil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre 6 Mart tarihine denk gelmektedir. Şaban ayının 14. Gecesi, 6 Mart tarihi Berat Kandili olarak idrak edilecektir. Ayrıca 6 Mart tarihi pazartesi gününe denk gelmektedir.

2023 KANDİL GÜNLERİ

2023 yılı için kandil tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023