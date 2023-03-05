Yarın kandil mi? 6 Mart Pazartesi kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri!
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Kandil günleri Müslümanlar tarafından büyük önem taşıması nedeniyle Yarın kandil mi? Sorusu gündemde yer alıyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Yarın kandil mi? 6 Mart Pazartesi kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Yarın kandil mi? Merak ediliyor. 6 Mart tarihinin yaklaşması nedeniyle 6 Mart Pazartesi kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri! Sorusu gündemde yer alıyor. Bu yazımızda merak edenler için Yarın kandil mi? sorusunu yanıtladık. Peki, Yarın kandil mi? 6 Mart Pazartesi kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri!
YARIN KANDİL Mİ?
En yakın tarihli kandil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre 6 Mart tarihine denk gelmektedir. Şaban ayının 14. Gecesi, 6 Mart tarihi Berat Kandili olarak idrak edilecektir. Ayrıca 6 Mart tarihi pazartesi gününe denk gelmektedir.
2023 KANDİL GÜNLERİ
2023 yılı için kandil tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023
Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023
Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023
Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023
Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023