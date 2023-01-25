Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. 2023 yılı içerisinde de her bir mübarek günün farklı bir tarihi belirlenmiştir. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Yarın kandil mi 2023? Kandil gecesi ne zaman, hangi gün? Regaip kandili yarın mı? yer alıyor. Peki, Yarın kandil mi? Regaip kandili yarın mı?

Yarın kandil mi? sorusu vatandaşların arama motorlarında sıklıkla arattığı bir soru olarak yer alıyor. Kandil gününün ne zaman olduğu Müslüman aleminin merak konusu. Peki, Yarın kandil mi 2023? Kandil gecesi ne zaman, hangi gün? Regaip kandili yarın mı?

YARIN KANDİL Mİ 2023?



23 Ocak günü Recep ayının ilk günü ve üç ayların ilk günü olma özelliğini taşımaktadır. Üç ayların 23 Ocak Pazartesi günü başlamasının ardından Regaib kandili ise 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecektir.

2023 KANDİL TAKVİMİ

23 Ocak-2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak-2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat-2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart-2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart-2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan-2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan-2023 Perşembe Arefe

21 Nisan-2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan -2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan -2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran-2023 Salı Arefe

28 Haziran -2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran -2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran -2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz -2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz-2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz -2023 Cuma Aşure Günü