Yarın kandil mi? 17 Şubat hangi kandil, Miraç kandili mi? Kandil bugün mü yarın mı? Miraç kandili Perşembe mi Cuma mı Cumartesi mi?

Recep ayında bulunduğumuz mübarek günlerimizde "Yarın kandil mi, kandil ne zaman?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, Yarın kandil mi? Kandil bugün mü yarın mı? 17 Şubat hangi kandil, Miraç kandili mi? Miraç kandili Perşembe mi Cuma mı? Yarın ne kandili var? Miraç kandili hangi gün, yarın mı, öbür gün mü? İşte detaylar...

2023 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Yarın kandil mi? Kandil bugün mü yarın mı? 17 Şubat hangi kandil, Miraç kandili mi? Miraç kandili Perşembe mi Cuma mı?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2023 yılındaki Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 18 Şubat Cumartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece

Miraç kandili günü : 18 Şubat Cumartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023

YARIN KANDİL Mİ?

Yarın yani 15 Şubat 2023 kandil değildir. Kandil 3 gün sonra yani 17 Şubat 2023 Cuma günüdür. 17 Şubat 2023 Miraç kandilidir. 17 Şubat 2023 Cuma günü akşam namazı ile birlikte Miraç kandili başlamış olacak.

KANDİL BUGÜN MÜ?

Hayır Miraç kandili bugün veya yarın değildir. Miraç kandili 3 gün sonra 17 Şubat Cuma günüdür.