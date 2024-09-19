Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 19 Eylül Perşembe İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

Meteoroloji, hava analizlerine dayanarak zaman zaman İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarıları yapıyor. 19 Eylül Perşembe günü İstanbul'da yağış var mı merak ediliyor. Peki, Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 19 Eylül Perşembe İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

19 Eylül Perşembe Hava Durumu:

19 Eylül Perşembe Saatlik Hava Durumu: