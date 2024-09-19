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Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 19 Eylül Perşembe İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 19 Eylül Perşembe İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?
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İstanbul'da yarın yağış var mı? Meteoroloji gerekli gördüğü durumlarda İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarıları yapıyor. Peki, İtanbul'da yarın yağış var mı merak ediliyordu. Peki, 19 Eylül Perşembe hava yağmurlu mu, nasıl olacak? Detaylar...

Meteoroloji, hava analizlerine dayanarak zaman zaman İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarıları yapıyor. 19 Eylül Perşembe günü İstanbul'da yağış var mı merak ediliyor. Peki, Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 19 Eylül Perşembe İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

19 Eylül Perşembe Hava Durumu:

Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 19 Eylül Perşembe İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

19 Eylül Perşembe Saatlik Hava Durumu:

Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 19 Eylül Perşembe İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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