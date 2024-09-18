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Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 18 Eylül Çarşamba İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

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İstanbul'da yarın yağış var mı? Meteoroloji gerekli gördüğü durumlarda İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarıları yapıyor. Peki, İtanbul'da yarın yağış var mı merak ediliyordu. Peki, 18 Eylül Çarşamba hava yağmurlu mu, nasıl olacak? Detaylar...

Meteoroloji, hava analizlerine dayanarak zaman zaman İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarıları yapıyor. 18 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da yağış var mı merak ediliyor. Peki, Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 18 Eylül Çarşamba İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

18 Eylül Çarşamba Hava Durumu:

Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 18 Eylül Çarşamba İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 18 Eylül Çarşamba İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

18 Eylül Çarşamba Saatlik Hava Durumu:

Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 18 Eylül Çarşamba İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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