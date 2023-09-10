Yarın toplu taşıma ücretsiz mi ve 11 Eylül Pazartesi İETT bedava mı soruları gündeme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılının 11 Eylül tarihinde başlaması nedeniyle bir dizi önlem aldı. Yarın İETT kaça kadar ücretsiz ve 11 Eylül Pazartesi Metro, Metrobüs, Tramvay, Otobüs bedava mı merak ediliyor. Peki, Yarın İETT ücretsiz mi, kaça kadar? İstanbul toplu taşıma yarın bedava mı? 11 Eylül Pazartesi Metro, Metrobüs, Tramvay, Otobüs bedava mı?

Yarın İETT ücretsiz mi, kaça kadar ve İstanbul toplu taşıma yarın bedava mı sorularına yanıt aranıyor. 11 Eylül Pazartesi Metro, Metrobüs, Tramvay, Otobüs bedava mı merak ediliyor. İBB, okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB birim sorumluları, Ulaşım Yönetim Merkezi ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) 3 gün boyunca nöbet tutacak. Yarın İETT ücretsiz mi, kaça kadar? İstanbul toplu taşıma yarın bedava mı? 11 Eylül Pazartesi Metro, Metrobüs, Tramvay, Otobüs bedava mı? Detaylar haberimizdedir…

YARIN İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB birim sorumluları, Ulaşım Yönetim Merkezi ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) 3 gün boyunca nöbet tutacak. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek. Pazartesi 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

11 EYLÜL PAZARTESİ İETT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılının 11 Eylül tarihinde başlaması nedeniyle bir dizi önlem aldı. Toplu ulaşımda yoğunluğun önüne geçmek için ek seferler konurken, pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA YARIN BEDAVA MI?

İstanbul genelinde 11 Eylül Pazartesi günü 4 bin 205 okulda, 2 milyon 496 bin 598 öğrenci ve 126 bin 654 öğretmen ders başı yapacak. Okulların açılması ile birlikte 16 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 300 bin öğrenci taşınacak. İBB de okulların açılması dolayısıyla alın tedbirleri yazılı bir açıklamayla duyurdu. Buna göre, okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK da okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

11 EYLÜL PAZARTESİ METRO, METROBÜS, TRAMVAY, OTOBÜS BEDAVA MI?

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.