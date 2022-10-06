Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. 6 Ekim tarihinde rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar 7 Ekim Cuma günü hava yağmurlu mu? sorusunu merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın 7 Ekim Cuma gününün hava durumu hakkında tahminler mevcut. Peki, Yarın hava yağmurlu mu? 7 Ekim yağmurlu mu? 7 Ekim Cuma yağmur yağacak mı? 7 Ekim hava durumu!

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Yarın hava yağmurlu mu? sorusu vatandaşların merak ettikleri sorulardan bir tanesi. Ekim ayı ile beraber sonbahar mevsimine giriş yaptık ve havalar soğudu. Rüzgarlı ve serin bir sabaha uyanan vatandaşlar ise 7 Ekim yarın hava yağmurlu mu? sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Yarın hava yağmurlu mu? 7 Ekim yağmurlu mu? 7 Ekim Cuma yağmur yağacak mı? 7 Ekim hava durumu!

YARIN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de, gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Rüzgarın etkisini yarın öğleden sonra kaybedeceğinin tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada fırtına sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ile direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bu akşam saatlerinden itibaren Denizli, Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılan açıklamada, yarın öğleden sonra ise Antalya'nın batısı ile Muğla'nın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Isparta çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar'ın doğusu, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın doğusunda yarın sabah saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi.

İstanbul 7 Ekim Cuma hava durumu

Türkiye 7 Ekim Cuma hava durumu