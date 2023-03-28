Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Arama motorlarında ise Yarın hava yağmurlu mu? 29 Mart hava yağmurlu mu? 29 Mart yağmur yağacak mı? soruları aratılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Merak edilenler arasında ise Yarın hava yağmurlu mu? 29 Mart hava yağmurlu mu? 29 Mart yağmur yağacak mı? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

YARIN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul, Marmara ve daha birçok bölge için yarın da yağış ve kar uyarısı yapıldı. Öte yandan 54 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre; Salı gününden itibaren İstanbul'da, güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin bazı ilçelerinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, sokağa çıkanları da hazırlıksız yakaladı. Yağmur kent genelinde sürüyor.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinin yağmurlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat hamlesi 60 km/saat), Hatay'ın batısı, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DAKİ YAĞIŞ YARIN DA DEVAM EDECEK

Hava durumunu değerlendiren NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yarın öğleye kadar kuvvetli bir yağmur var İstanbul'da. Neredeyse 4-5 aydır böyle bir yağış yoktu. Tüm Marmara'da yağışlar kuvvetli. Sıcaklıklar 4-5 dereceye düşer Marmara genelinde. Yarın akşam saatlerinde Silivri, Hadımköy, Çatalca, Kartal buralarda kara dönme ihtimali var yağışların. Çarşamba günü 30 kentte yoğun kar yağışları var. Çarşamba günü kara karşı tedbir almadan yola çıkmayın. Deprem bölgesinde Çarşamba günü yağmurlar kuvvetlenecek, soğuk bir hava var. Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerine kar yağabilir. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar yükselecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan MGM tarafından 54 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte o iller: