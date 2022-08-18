Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan sağanak yağmur yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple birçok kişi yarın hava yağmurlu mu? Sorusunu araştırmakta. Peki Yarın hava yağmurlu mu? 19 Ağustos Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Yarın hava yağmurlu mu? Sorusu, ülke genelinde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre hafta içerisinde yer yer yağmur görmek mümkün. Ülke genelini etkisi alan yağmur yağışları önümüzdeki hafta da etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Peki Yarın hava yağmurlu mu? 19 Ağustos Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

YARIN HAVA YAĞMURLU MU?

Yarın yer yer farklı illerde yağış görmek mümkün. Detaylı hava durumu bilgileri için Meteoroloji genel müdürlüğü (MGM) web sitesiniz ziyaret edebilirsiniz. 19 Ağustos için yapılan hava tahminleriyle sabah saatlerinde başlayacak olan yağışın öğlene kadar devam edeceği tahmin edilmekte. Fakat diğer kentler için bu durum değişiklik gösterebilmektedir. Ankara ili için 19 Ağustos hava tahmini olarak yağış beklenmiyor. Diğer illere aşağıda yer alan tablodan göz atabilirsiniz.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

19 Ağustos tarihinde Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminince, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar İstanbul için yağış bekleniyor.

ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

19 Ağustos tarihinde Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminince, havanın güneşli olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklığın 31°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

İZMİR'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

19 Ağustos tarihinde İzmir için tahmin edilen hava durumu güneşli olarak gösteriliyor. İzmir için gün içerisinde hissedilen sıcaklığın 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.