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Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024?

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Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024?

Yarın hangi sınav var? Sorusu, özellikle 3 Mart Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024?

YARIN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yani MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır. 2024-MSÜ sınavı saat 10.00 başlayacaktır. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Buna göre yarın Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yani MSÜ sınavı vardır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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