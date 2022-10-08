Yarın gerçekleştirilecek olan sınav sebebi ile birçok kişi tarafından Yarın hangi sınav var? Ve 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var? Soruları merak edilerek "Yarın hangi sınav var?" şeklinde araştırılmaya başlandı. Birçok vatandaş Yarın hangi sınav var? Sorusunu araştırarak yarın hangi sınavın yapılacağını merak ediyor. Peki, Yarın hangi sınav var? 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

Yarın hangi sınav var? Sorusu, ÖSMY tarafından gerçekleştirilen sınavların tarihinin yaklaşmasının arından sık sık araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Konu hakkında en sık aratılan sorular ise Yarın hangi sınav var? ve 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var? Soruları oldu. Peki, Yarın hangi sınav var? 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

YARIN HANGİ SINAV VAR?

9 Ekim 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav 2022 KPSS Ön lisans sınavıdır. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.

ÖN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.