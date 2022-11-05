Yarın gerçekleştirilecek sınav hakkında bilgisi olmayan birçok kişi Yarın hangi sınav olduğunu merak ediyor ve Yarın hangi sınav var? Sorusu ile birlikte araştırmaya başlıyor. Birçok vatandaş Yarın hangi sınav var? Sorusunu araştırarak yarın hangi sınavın yapılacağını merak ediyor. Peki, Yarın hangi sınav var? 6 Kasım Pazar günü hangi sınav var? 6 Kasım Pazar günü ne sınavı var?

Yarın hangi sınav var? Sorusu, ÖSMY tarafından gerçekleştirilen sınavların tarihinin yaklaşmasının arından sık sık araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Konu hakkında en sık aratılan sorular ise Yarın hangi sınav var? ve 6 Kasım Pazar günü hangi sınav var? Soruları oldu. Peki, Yarın hangi sınav var? 6 Kasım Pazar günü hangi sınav var? 6 Kasım Pazar günü ne sınavı var?

YARIN HANGİ SINAV VAR?

6 Kasım 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav 2022- Kpss Ortaöğretim sınavıdır. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.