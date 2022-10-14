Yarın hangi sınav var? Sorusu gün içerisinde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 16 Ekim'de hangi sınav var? Sorusu da konuya dair merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Yarın hangi sınav var? 16 Ekim'de hangi sınav var? Hafta sonu ne sınavı var?

Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından birçok farklı sınav gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sınavlar ile birlikte birçok soru merak edilmeye başlandı. O sorulardan bir tanesi de Yarın hangi sınav var? 16 Ekim'de hangi sınav var? Ve Hafta sonu ne sınavı var? Soruları oldu. Bu haberimizde Yarın hangi sınav var? 16 Ekim'de hangi sınav var? Hafta sonu ne sınavı var? Sorularını yanıtladık. Peki, Yarın hangi sınav var? 16 Ekim'de hangi sınav var? Hafta sonu ne sınavı var?

YARIN HANGİ SINAV VAR?

15 Ekim için ÖSYM takviminde herhangi bir sınav yer almıyor fakat 16 Ekim Pazar günü için birçok sınav yer almakta. Bu sınavlar arasında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2022-Kaymakamlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-DUS, Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-EUS, Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Eczacılık olmak üzere birçok sınav gerçekleştirilecek.