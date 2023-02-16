Müslümanlar için büyük bir önem taşımakta olan kandil günleri nedeniyle Yarın hangi kandil? Merak edilmekte. Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte kandil tarihleri merak ediliyor. Yarın hangi kandil? gündeme geliyor. Peki, Yarın hangi kandil? 17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün kandil mi, ne zaman kandil?

Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. Bunların bazıları ise kandil günleri olarak bilinmektedir. Yarın kandil mi? sorusu vatandaşların arama motorlarında sıklıkla arattığı bir soru olarak yer alıyor. Yarın hangi kandil? sorusu vatandaşların arama motorlarında sıklıkla arattığı bir soru olarak yer alıyor. Kandil gününün ne zaman olduğu Müslüman aleminin merak konusu. Peki, Yarın hangi kandil? 17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün kandil mi, ne zaman kandil?

YARIN HANGİ KANDİL?

16 Şubat Çarşamba günü, kandil günü değildir. 17 Şubat günü Miraç Kandiline denk gelmektedir. Buna göre 2023 yılında Miraç kandili 17 Şubat günü idrak edilecektir. Miraç gecesi İslam inancında yer almakta olan bilgilere göre Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Bu nedenle Miraç kandili Müslümanlar için büyük bir önem taşımaktadır.