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Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe?

Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe?
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası "Okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Peki, yarın okullar tatil mi?

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sebebiyle 5 ilde okullar tatil edildi. Yarın hangi okullar tatil 17 Ekim Perşembe?

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara çıktı.

Deprem sebebiyle Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da okullar tatil edildi.

DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Deprem, başta Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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