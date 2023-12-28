Yarın Galatasaray maçı var mı?

Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar Yarın Galatasaray maçı var mı?

GALATASARAY VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa maçı, ATV kanalından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, 29 Aralık Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, saat 20:45 başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçı, Riyad'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.