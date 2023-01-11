Yarın doktorlar grevde mi? 12 Ocak 2023 doktorlar grevde mi olacak? 12 Ocak grev mi var? Perşembe günü doktorlar kapalı mı, Aile hekimleri kapalı mı?

12 Ocak 2023 Perşembe günü doktorlar grev mi yapacak, Perşembe günü doktorlar kapalı mı, hastaneler kapalı mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. 12 Ocak Perşembe günü Hekimsen tarafından grev kararının alınması ve detayları merak ediliyor. Peki, Yarın doktorlar grevde mi? 12 Ocak 2023 doktorlar grevde mi olacak? İşte detaylar...

Hekimsen 12 Ocak Perşembe grev kararı aldı. Grev kararının ardından vatandaşlar yarın doktorlar kapalı mı olacak, hastaneler kapalı mı olacak merak etti. Peki, Yarın doktorlar grevde mi? 12 Ocak 2023 doktorlar grevde mi olacak? 12 Ocak grev mi var? Perşembe günü doktorlar kapalı mı? İşte ayrıntılar...

12 OCAK 2023 PERŞEMBE YARIN DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Hekimsen tarafından yapılan açıklamaya göre yarın 12 Ocak Perşembe 2023 tarihinde doktorlar grev yapacak.

HEKİMSEN tarafından yapılan açıklamada, "12 Ocak 2023 tarihinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Üyelerimiz servis çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler. Aile sağlığı merkezleri esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Tüm ADSM ve diğer bağlı Diş Poliklinikleri eyleme katılacaktır. Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Hekimsen tarafından yapılan açıklama:

"Hekimsen Hukuk Birimi; tamamen yasal olan 12 Ocak İş Bırakma eylemimize katılan tüm hekimlere sendikamız üyesi olması fark etmeksizin ücretsiz hukuki destek verecektir.#HekimsenHukukBirimi"

YARIN DOKTORLAR KAPALI MI OLACAK?

Yarın yani 12 Ocak Perşembe doktorlar grev yapacağı için hastanelerdeki poliklinikler hizmete açık olmayacaktır. Hastanelerin acil birimleri dışında poliklinik merkezlerinin kapalı olacağı söylenmektedir.