Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken seçim yasakları da bugün devreye giriyor. Saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sabah 06.00'dan gece yarısına kadar ise alkol satışı yasak olacak. Peki, Yarın dışarı çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs dışarı çıkma yasağı var mı? Seçim günü dışarı çıkma yasağı olacak mı?

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Aylardır beklenen gün geldi. Türkiye yarın sabah Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken seçim yasakları da bugün devreye giriyor. Merak edilen yasak detaylarından bir tanesi de Yarın dışarı çıkma yasağı var mı? Sorusu oluyor ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yarın dışarı çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs dışarı çıkma yasağı var mı? Seçim günü dışarı çıkma yasağı olacak mı?

YARIN DIŞARI ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Seçim günü uygulanacak yasaklar arasında sokağa çıkma yasağına dair herhangi bir uygulama bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.