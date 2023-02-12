Yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı. Peki, Yarın deprem olacak mı? Tekrar deprem mi olacak? Deprem kahini tarih verdi!

Yarın deprem olacak mı? 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı. Videonun ardından Yarın deprem olacak mı? Ve Tekrar deprem mi olacak? Sorusu merak edilmeye başladı.

YARIN DEPREM OLACAK MI?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

TEKRAR DEPREM OLACAK MI?

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

KUZEY ANADOLU FAY HATTINDA SON DURUM NEDİR?

Jeoloji Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ahmet Öztürk, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda önümüzdeki 50 yıl içerisinde 6.5 şiddeti üzerinde depremin meydana gelme riskinin yüzde 95'lere dayandığını söyledi.