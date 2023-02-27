Yarın deprem mi olacak? (Salı) Yarın deprem mi bekleniyor?

28 Şubat 2023 takvim yaprağını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve Yarın deprem mi olacak, yarın deprem mi bekleniyor gibi konuları araştırdı.

Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Adıyaman'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Siyasi tezahüratlar için yapılan açıklamayı Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştı

28 Şubat'ta deprem mi olacak sorusu son günlerin en çok merak edilen konularından oldu. Peki, Yarın deprem mi olacak?Yarın deprem mi bekleniyor? İşte o paylaşım.

28 ŞUBAT TAKVİM YAPRAĞI OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 28 Şubat takvim yaprağında yer alan ayete vurgu yapıldı. O ayet:

İnfitar 19: "O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür! O gün emir yalnız Allah'a aittir!"

Ancak vatandaşlarınbu tarz spekülatif paylaşımları dikkate almaması gereklidir.