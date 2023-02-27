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Yarın deprem mi olacak? (Salı) Yarın deprem mi bekleniyor?

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Yarın deprem mi olacak? (Salı) Yarın deprem mi bekleniyor?

28 Şubat 2023 takvim yaprağını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve Yarın deprem mi olacak, yarın deprem mi bekleniyor gibi konuları araştırdı.

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28 Şubat'ta deprem mi olacak sorusu son günlerin en çok merak edilen konularından oldu. Peki, Yarın deprem mi olacak?Yarın deprem mi bekleniyor? İşte o paylaşım.

28 ŞUBAT TAKVİM YAPRAĞI OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 28 Şubat takvim yaprağında yer alan ayete vurgu yapıldı. O ayet:

İnfitar 19: "O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür! O gün emir yalnız Allah'a aittir!"

Ancak vatandaşlarınbu tarz spekülatif paylaşımları dikkate almaması gereklidir.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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