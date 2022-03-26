İSTANBUL (Haberler.com) - Yarın deprem mi olacak sorusu gündemde yer alıyor. Depremler, yer kabuğu ya da taş küre adı verilen yerkürenin en üstünde bulunan tabakada fay hattı adı verilen kırıkların çeşitli hareketleri ile meydana gelir. Depremin ne zaman ve nasıl olacağı bilinmemektedir. Peki, Yarın deprem mi olacak? (DEPREM KEHANETİ) 27 Mart 2022 İstanbul'da yarın Pazar günü deprem olacağına dair kehanet var mı, kim söyledi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçmişteki ve beklenen depremleri değerlendirmişti. "Bir yerde meydana gelen depremin üstünden uzun zaman geçmişse orası deprem konusunda riskli hale gelir" dedi. Depremin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Görür sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir yerde deprem olursa, çevresi de tehlikeye girer. Stres transferiyle orası daha da tehlikeli olur. 1999 depreminde yerbilimciler olarak bağırmaya başladık, ' İstanbul'a Marmara'ya dikkat, burası tehlike altına girdi' dedik. 99 depremi, enerjiyi Marmara'nın altına biriktirdi. Hatta normalde 250 senede birikmesi gereken enerjiyi 55 saniyede Marmara'nın altındaki kabuğa yükledi. Böylece artık orası tehlikeli hale geldi. O depremden sonra 30 sene içinde İstanbul'da deprem olma olasılığı yüzde 60 olarak hesaplandı. ben 2005 yılından beri Elazığ'da deprem olacak diye bas bas bağırdım, 15 sene sonra 2020'de oldu. Korkuyu durdurmak mümkün değil, İstanbul'da bir deprem olacak. İstanbul'da tarihe bakarsak sürekli depremler olmuş. İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz, artık deprem ne zaman olacak diye sormaya gerek yok. Korkmamanın tek yolu oturduğu evden endişe etmemek."

EL SERHENDİ KİMDİR? İMAMI RABBANİ Mİ?

El Serhendi ile ilgili birçok farklı görüşler mevcuttur. El Serhendi'nin 1500'lü yıllarda yaşadığı söylenmektedir. Bazı kaynaklara göre El Serhendi kurgusal bir karakter olurken bazı kaynaklara göre ise İmam-ı Rabbani'nin diğer ismidir. Yani İmamı Rabbani Serhend'de dünyaya geldiği için diğer bir adı El-Serhendi olarak geçtiği söylenmektedir. Ek olarak deprem kehanetinin de İmamı Rabbani'nin Sırlar Alemi kitabında yazdığı söyleniyor. Fakat bizde kitap olmadığı için açıp okuyamadık ve detayları öğrenemedik. Eğer bu kitaba sahipseniz içeriğine bakıp kehanetle ilgili bilgiler var mı yok mu öğrenebilirsiniz. Yorum kısmından bizleri de aydınlatabilirsiniz.

YARIN (27 MART 2022) DEPREM Mİ OLACAK?

Kehanete göre yarın yani 27 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da deprem olacağı söyleniyor. Fakat bu her zaman ortaya çıkan kehanetlerden birisi olabilir. Örnek vermek gerekirse hatırlayanlar olacaktır, Maya takvimine göre 12 Aralık 2012 tarihinde güya kıyamet kopacaktı... Fakat halen hayattayız...

Buna ek olarak bazı kaynaklar bu kehanetin İmamı Rabbani'ye ait olduğunu söylüyor. İmamı Rabbani'ye ait Sırlar Alemi kitabını okumadığımız için gerekli bilgileri maalesef veremiyoruz.

Yarın deprem olacak mı olmayacak mı Allah (c.c.) bilir. Bize düşen görev ülkemiz ve vatanımız için bol bol dua etmektir...

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