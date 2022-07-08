Bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saatleri!

Bayram namazı saat kaçta? Yarın kurban bayramı namazı kılacak olan vatandaşlar kurban bayramı namazı saatleri kaç merak ediyor. Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak il il Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı saatler ile haberimizde yer almaktadır. Peki, Yarın bayram namazı sabah kaçta? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ülke genelinde yarından itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini paylaştı.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ