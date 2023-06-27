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Yarın bayram mı? Kurban Bayramı 1. günü yarın mı, bugün mü? Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. günü ne zaman, hangi gün bitecek?

Yarın bayram mı? Kurban Bayramı 1. günü yarın mı, bugün mü? Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. günü ne zaman, hangi gün bitecek?

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Kurban Bayramı yarın mı diğer gün mü merak edildi. Vatandaşlar Kurban bayramı hakkında, Yarın bayram mı? 28 Haziran Çarşamba 2023 Kurban Bayramı yarın mı, bugün mü? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar arama motorlarında, Yarın bayram mı? Kurban Bayramı 1. günü yarın mı, bugün mü? Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. günü ne zaman, hangi gün bitecek? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.

  • Kurban Bayramı 1. günü : 28 Haziran 2023 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. günü : 29 Haziran 2023 Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. günü : 30 Haziran 2023 Cuma
  • Kurban Bayramı 4. günü : 1 Temmuz 2023 Cumartesi

YARIN BAYRAM MI?

Evet, yarın 28 Haziran Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın 1. günüdür.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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