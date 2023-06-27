Yarın bayram mı? Kurban Bayramı 1. günü yarın mı, bugün mü? Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. günü ne zaman, hangi gün bitecek?

Kurban Bayramı yarın mı diğer gün mü merak edildi. Vatandaşlar Kurban bayramı hakkında, Yarın bayram mı? 28 Haziran Çarşamba 2023 Kurban Bayramı yarın mı, bugün mü? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...