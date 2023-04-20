Yarın bayram mı? 21 Nisan Cuma 2023 Ramazan Bayramı yarın mı, bugün mü? Ramazan Bayramı toplam kaç gün, ne zaman bitecek?

Ramazan Bayramı yarın mı diğer gün mü merak edildi. Vatandaşlar Ramazan bayramı hakkında, Yarın bayram mı? 21 Nisan Cuma 2023 Ramazan Bayramı yarın mı, bugün mü? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Polis hem havadan hem karadan denetliyor

Bugün akşam namazı ile birlikte Ramazan Bayramı gecesine girmiş olacağız. Yarın ise Ramazan Bayramı günü olacaktır. Peki bayram bugün mü yarın mı? Bayram günleri ne zaman? Bayramın 3 günü hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...

RAMAZAN BAYRAMI 2023 DİYANET TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 3 gün olacaktır. Ramazan Bayramı günleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

- Ramazan Bayramı Arife Günü : 20 Nisan 2023 Perşembe

20 Nisan 2023 Perşembe - Ramazan Bayramı 1. günü : 21 Nisan 2023 Cuma

21 Nisan 2023 Cuma - Ramazan Bayramı 2. günü : 22 Nisan 2023 Cumartesi

22 Nisan 2023 Cumartesi - Ramazan Bayramı 3. günü : 23 Nisan 2023 Pazar

RAMAZAN BAYRAMI GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan Cuma günüdür. Haliyle dinimizde geceler önce geldiği için 20 Nisan Perşembeyi 21 Nisan Cumaya bağlayan gece Ramazan Bayramı gecesi olacaktır. Yani bayram gecesi 20 Nisan Perşembe akşam namazı ile başlayıp 21 Nisan Cuma günü imsak vaktine kadar olan süredir.

2023 Ramazan Bayramı gecesi : 20 Nisan Perşembeyi 21 Nisan Cumaya bağlayan gecedir.

2023 Ramazan Bayramı günü : 21 Nisan Cuma sabah namazından 21 Nisan Cuma akşam namazına kadar olan süredir.

RAMAZAN BAYRAMI GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramı günü 21 Nisan Cuma günüdür.

YARIN BAYRAM MI?

Evet yarın 21 Nisan Cuma günü Ramazan Bayramı 1. günüdür. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun...