7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023?

AFAD ihtiyaç listesinde neler var? Deprem yardımı için ne gerekli? AFAD deprem ihtiyaç listesi!

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yüzleri güldürecek paylaşım: Bir kadın vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı

"Bankalar ve kargolar açık mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında Milli Yas ilan etti. Peki, Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte detaylar haberimizde...

7-8-9-10 ŞUBAT BANKALAR VE KARGOLAR AÇIK MI?

Kurumların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasını yaptı.