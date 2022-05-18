Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 20 Mayıs cuma bankalar açık mı? - Haberler

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - Yarın bankalar açık mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İdari tatilde bankalar açık mı sorusu hem bankacılar hem de müşterilerin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı?

19 MAYIS YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. 19 Mayıs günü ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak. 20 Mayıs Cuma günü bankalar çalışmalarına devam edecek.

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