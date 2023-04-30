1 Mayıs tarihin İşçi ve Emekçiler Bayramı olması nedeniyle gündemde Yarın bankalar açık mı? Sorusu yer alıyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan 1 Mayıs'a dair araştırmalar devam ediyor. Peki, Yarın bankalar açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık mı? Yarın 1 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak bilinmekte olan 1 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık mı? Sorusu, oldukça merak ediliyor ve internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılıyor. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan 1 Mayıs, ülkemizde resmi tatil mi? Peki, Yarın bankalar açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık mı? Yarın 1 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

İşçi ve Emekçiler Bayramı olması nedeniyle 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle bankalar, PTT'ler, noterler, kargolar ve daha birçok kurum kapalı olacak. Kapalı olan kurumlar arasında okullar da bulunuyor. Buna göre 1 Mayıs Pazartesi günü okullar da kapalı olacak ve resmi tatil nedeniyle eğitim-öğretime bir günlük ara verilecek. Ayrıca 1 Mayıs resmi tatilinin, hafta sonu tatili ile birleşmesi nedeniyle toplamda 3 günlük tatil yapılacak.