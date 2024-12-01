Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin aldığı merkezi bombaladı

 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı?

Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile hekimleri, performans kriterlerine dayalı yeni yönetmeliğe karşı 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı. Açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için son bir çağrı yapıldı. Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı?

Aile hekimleri, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe girecek olan 'Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı 2-6 Aralık tarihlerinde 5 gün iş bırakma kararı aldı. Yönetmelik, çalışanlar üzerinde ağır baskılar oluşturduğu için protesto ediliyor. Peki, Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı?

YARIN AİLE HEKİMLİĞİ KAPALI MI?

Aile hekimleri, 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirdikleri yönetmelik değişikliğinde Sağlık Bakanlığı'nın geri adım atmaması üzerine 5-7 Kasım'da 3 günlük greve çıkılmıştı. Aile hekimleri, son grevin ardından 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı.

İstanbul Tabip Odası'nda bugün düzenlenen basın toplantısında, aile hekimleri adına ortak açıklama İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç tarafından okundu. Toplantıya, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimleri Sendikası (AHESEN), İSTAHED, Genel Sağlık-İş, Hekimsen İstanbul, Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), İstanbul Tabip Odası, Hürriyet Sağlık-Sen ve Tabip-Sen ile ve meslek örgütleri katıldı. Açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için son bir çağrı yapıldı.

Yönetmeliğin getirdiği sorunlara dikkat çekilen ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık, yürürlüğe giren yönetmelik ile çalışanlara eziyet etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın sahada yönetmeliği savunan ziyaretleri ve açıklamaları gerçeklerle çelişiyor. Yönetmelik, aile hekimlerini ekonomik ve mesleki açıdan ağır baskılara maruz bırakıyor. Hastaların ASM'lere düzenli başvuruları üzerinden kesintiler, performansa dayalı ödeme sistemindeki adaletsizlikler, meslek onuruna aykırı hasta memnuniyeti kriterleri. Maaş simülasyonları, hekimlerin gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanacağını ortaya koyuyor."

Hekimlerin emeklilik haklarının yok denecek kadar azaldığı, maaşların yoksulluk sınırının altında kaldığının vurgulandığı ortak açıklamada, yönetmeliğin mesleki saygınlığa zarar verdiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilerek, "Bu yönetmelikle çalışmayı reddediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz: Mücadelemiz yönetmelik geri çekilene kadar sürecek" denildi.

Açıklamada, ayrıca 5-7 Kasım'daki 3 günlük iş bırakmanın ardından, bu kez 2-6 Aralık günleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, iş bırakma kararının tek sorumlusunun ise çözüm sunmayan Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

28 ilde yapılan son seçim anketi
img

Garson kadını ormana kaçırıp defalarca tecavüz ettiler
img

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ... Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır? Portekiz, Avusturya, Ürdün, Malta Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster Hüseyin Görücü kimdir? İşitme engelli Hüseyin Görücü kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Arouca Benfica maçı ÖZET – GOLLER izle! Kerem Aktürkoğlu maçı özeti linki! Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Arouca Benfica yayın yok mu, kanalı mı değişti? Kerem Aktürkoğlu Arouca Benfica maçı nasıl izlenir? Arouca Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Liga NOS Arouca Benfica maçı ne zaman? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu? Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.