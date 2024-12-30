Yarın (31 Aralık) okullar tatil mi? Yarın iş yerleri, kargo, noter ve hastaneler kapalı mı?

Yarın (31 Aralık 2024)iş yerleri, kargo, noter ve hastaneler kapalı mı sorusu gündemde. 2025 yılına sayılı günler kala 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri tatil mi soruları gündemde. Yarın (31 Aralık) okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Detaylar haberimizdedir…

YARIN (31 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak, yılbaşı öncesi olan 31 Aralık tarihi, bu kanun kapsamında yarım gün veya resmi tatil olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle 31 Aralık'ta okullar açık olacak ve dersler her zamanki gibi normal devam edecektir.

YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Yılbaşı tatili, yalnızca 1 Ocak 2024 tarihinde geçerli olan resmi tatil gününü kapsayacak. Bu nedenle, okullarda yılbaşı tatili 1 gün sürecek.

31 ARALIK İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

1 Ocak, yeni yılın ilk günü olarak ülkemizde resmi tatil statüsünde yer almaktadır. Bu özel gün, yılbaşı kutlamalarının ardından vatandaşların dinlenmesine ve yeni yıla güzel bir başlangıç yapmasına imkan tanır.

Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi 1 Ocak'ta hizmet vermez. Ancak 31 Aralık, resmi tatil kapsamında değildir ve bu tarihte tüm iş yerleri tam gün mesai ile çalışmaya devam eder. Resmi tatil yalnızca 1 Ocak Yılbaşı Günü'nde geçerlidir.