SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Peki, Yarın (30 Ekim) okullar neden tatil edildi, ders yok mu? Yarın ders var mı, işlenecek mi?

Yarın (30 Ekim) okullar neden tatil edildi, ders yok mu? Yarın ders var mı, işlenecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 30 Ekim okullar tatil mi? Sorusuna açıklık getirdi. 100. Yıl kutlamaları coşkuyla kutlanırken Erdoğan, Twitter (X) hesabından açıklamalarda bulundu. Peki, Yarın (30 Ekim) okullar neden tatil edildi, ders yok mu? Yarın ders var mı, işlenecek mi?İşte detaylar…

YARIN (30 EKİM) OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ, DERS YOK MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter (X) paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla bu kararın alındığı düşünülüyor.

YARIN DERS VAR MI, İŞLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Buna göre yarın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek ve okullarda ders işlenmeyecek ancak üniversitelerde eğitim ve öğretim devam edecek.