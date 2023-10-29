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YARIN (30 EKİM) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya okullar var mı? 30 Ekim'de anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenecek mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ise YARIN (30 EKİM) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya okullar var mı? 30 Ekim'de anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenecek mi? Sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizdedir…

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda okulları yarın 1 (Bir) günlüğüne tatil olduğuna açıklık getirdi. 100. Yıl kutlamaları coşkuyla kutlanırken Erdoğan, Twitter (X) hesabından açıklamalarda bulundu. Peki, YARIN (30 EKİM) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya okullar var mı? 30 Ekim'de anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenecek mi? İşte detaylar…

YARIN (30 EKİM) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA OKULLAR VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Buna göre yarın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek ve okullarda ders işlenmeyecek ancak üniversitelerde eğitim ve öğretim devam edecek.

YARIN (30 EKİM) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya okullar var mı? 30 Ekim'de anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenecek mi?

30 EKİM'DE ANAOKUL, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE DERS İŞLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter (X) paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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