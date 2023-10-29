Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde " Ankara 30 EKİM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Yarın (30 EKİM) Ankara 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

Yarın (30 EKİM) Ankara'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? Ankara 30 EKİM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? Ankara30 EKİM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Yarın (30 EKİM) Ankara 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

YARIN (30 EKİM) ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

Ankara şehrinde 29 Ekim 2023 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 23 dereceyi gösteriyor. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 31 Ekim 2023 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek. 01 Kasım 2023 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 24 dereceyi bulacak. 02 Kasım 2023 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek.

ANKARA 30 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU