Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde " Ankara 28 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Yarın (28 Ekim) Ankara 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

Yarın (28 Ekim) Ankara'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? Ankara 28 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? Ankara28 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Yarın (28 Ekim) Ankara 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

YARIN (27 EKİM) ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

Ankara şehrinde 27 Ekim 2023 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 29 Ekim 2023 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 24 dereceyi bulacak. 31 Ekim 2023 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek.

ANKARA 27 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

27 Ekim 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25 derece.

28 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

29 Ekim 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

30 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

31 Ekim 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

BU HAFTA SONU ANKARA HAVA NASIL?

28 Ekim 2023 Cumartesi Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece, 29 Ekim 2023 Pazar günü Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

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