Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde " İzmir 27 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Yarın (27 Ekim) İzmir'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

Yarın (27 Ekim) İzmir'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İzmir 27 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İzmir 27 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Yarın (27 Ekim) İzmir'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

YARIN (27 EKİM) İZMİR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

İzmir şehrinde 26 Ekim 2023 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 24 dereceyi gösteriyor. 27 Ekim 2023 Cuma günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek. 29 Ekim 2023 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 27 dereceyi bulacak. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

İZMİR 27 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

26 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

27 Ekim 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

28 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

29 Ekim 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

30 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

BU HAFTA SONU İZMİR HAVA NASIL?

28 Ekim 2023 Cumartesi Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece, 29 Ekim 2023 Pazar günü Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

İlgili Haberler