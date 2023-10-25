Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde " İstanbul 25 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Yarın (25 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

Yarın (25 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul 25 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul 25 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Yarın (25 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

YARIN (25 EKİM) İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul şehrinde 25 Ekim 2023 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 26 Ekim 2023 Perşembe günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Ekim 2023 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 26 dereceyi bulacak. 29 Ekim 2023 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL 25 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

25 Ekim 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

26 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

27 Ekim 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25 derece.

28 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25 derece.

29 Ekim 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

BU HAFTA SONU HAVA NASIL?

28 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25 derece. 29 Ekim 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.