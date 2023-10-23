Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde " İstanbul 24 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Yarın (24 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

Yarın (24 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul 24 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul 24 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Yarın (24 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

YARIN (24 EKİM) İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul şehrinde 23 Ekim 2023 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösteriyor. 24 Ekim 2023 Salı günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 25 Ekim 2023 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek. 26 Ekim 2023 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 27 dereceyi bulacak. 27 Ekim 2023 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL 24 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

23 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece.

24 Ekim 2023 Salı: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.

25 Ekim 2023 Çarşamba: Parçalı bulutlu, sıcaklık 24 derece.

26 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece.

27 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece.

BU HAFTA SONU HAVA NASIL?

24 Ekim 2023 Salı günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 25 Ekim 2023 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek.